Son Dakika | Serik'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.
Yangın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler 4 arazöz ile yangına müdehale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa