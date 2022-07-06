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Son Dakika | Serik'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Serik'te çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü

Son dakika haberler... Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangında 4 dönüm alan zarar gördü.

Yangın Serik ilçesine bağlı Yeşilyurt mahallesinde meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen orman işletmesine bağlı ekipler 4 arazöz ile yangına müdehale etti. Yaklaşık 1 saatte kontrol altına alınan yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yeşilyurt Antalya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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