Sancaktepe'de bisiklet hırsızlığı kamerada

İSTANBUL Sancaktepe'de iki farklı adresten 2 bisiklet çalan hırsız, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanırken, hırsızın bisikleti çaldığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sancaktepe'de polis ekipleri, 11 Eylül 2022 tarihinde saat 07.00 sıralarında Safa Mahallesindeki iki ayrı adresten 2 adet bisiklet çalındığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis ekipleri, olayların meydana geldiği adresler ve çevrelerinde bulunan güvenlik kamera görüntülerini inceleyip yaptıkları detaylı araştırmalar sonucu hırsızlığı yapan kişinin S.E. isimli şahsın gerçekleştirdiğini tespit etti. Ekipler, çalışmaların ardından şüpheli şahısı aynı gün Sancaktepe'de kıskıvrak yakaladı. Yapılan araştırmalar sonucu şüpheli şahsın çalmış olduğu bisikletleri ikinci el ürünlerin satışının yapıldığı bir internet sitesi üzerinden satışa çıkardığı ve M.Y. isimli şahsa sattığı belirlendi. Polis ekiplerinin Çalışmaların devamında M.Y. isimli şahısta yakalandı ve çalıntı bisikletler temin edilerek sahiplerine teslim edildi. Konu ile ilgili yakalanan şüphelilerden hakkında "Suç Eşyası Satın Alma veya Bulundurma" suçundan hakkında işlem yapılan M.Y. isimli şahıs işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, "Bisiklet Hırsızlığı" suçundan hakkında işlem yapılan S.E. isimli şahıs ise 12 Eylül 2022 tarihinde sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.