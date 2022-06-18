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Son dakika... Polisin YKS maratonu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Polisin YKS maratonu

Gelen son dakika haberlerine göre Kahramanmaraş polisi, YKS öncesi kimliğinde eksik bulanan veya okula yetişemeyen tüm öğrencilerin hepsi için ekstra mesai yaptı.

Kahramanmaraş polisi, YKS öncesi kimliğinde eksik bulanan veya okula yetişemeyen tüm öğrencilerin hepsi için ekstra mesai yaptı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı Kahramanmaraş'ta başladı. Sınav öncesi Emniyet Müdürlüğüne bağlı sahadaki tüm polislere, öğrencilere yardımcı olunması konusunda anons geçildi. Yaklaşık 100 ekip, sınava geciken veya kimliğinde sorun çıkan tüm öğrenciler için seferber oldu. Onikişubat İlçe Nüfus Müdürlüğüne gelen bazı öğrenciler, polisler sayesinde sınava yetişebildi. Kimlik işlemlerini halleden öğrenciler, ekip arabaları ile okullarına yetiştirildi. Son anda sınava yetişen bazı öğrenciler ise sınava alındı.

İçeride öğrenciler gelecekleri içen ter dökerken, dışarıda aileleri ise çocuklarına manevi destek verdi. Kuran okuyanlardan, tespih çekenlere kadar aileler çocuklarına manevi olarak destek oldu.

Torunu için sınava gelen Hayriye Çakmak, "Sadece onlar kazansın. Tüm öğrencilere başarılar dilerim" temennisinde bulundu. Oğlu sınava giren Sevim Aksoy'da " Oğlum 3 yıldır sınava giriyor. Kazanmak istiyor. Bende annesi olarak destek sağlıyorum" dedi - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş TYT 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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