Son dakika haberi... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haberi... Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı KOCAELİ - Kocaeli'de otomobil ve motosikletin çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza, Maşukiye Mahallesi Sapanca Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 41 YM 099 plakalı otomobil, Sapanca Yolu Caddesi'nden Akçakese Sokağı'na girmek için dönüş yaptığı esnada, 34 CFB 125 plakalı Yamaha marka motosiklet ile çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle otomobildeki yolcu ve motosiklet sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. İhlas Haber Ajansı / Cihan Atik - 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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