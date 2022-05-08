Düğünde havaya ateş ederken zurnacıyı öldüren şahıs tutuklandı - Haberler

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Düğünde havaya ateş ederken zurnacıyı öldüren şahıs tutuklandı

AA - 3. Sayfa
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Osmaniye'de bir düğünde ateş açarak zurnacıyı vuran şahıs yakalanarak işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyedeki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kadirli ilçesindeki Kesikkeli köyünde 4 Mayıs'ta davullu zurnalı düğün esnasında iki kişi pistte müzik eşliğinde oynarken oynayanların yanında tabanca ile ateş edildi.

ZURNACIYI VURDU

Ateşlenen tabancadan çıkan kurşun o esnada oynayanların hemen yanında zurna çalan 41 yaşındaki Emre Tıptaş'a isabet etti. Kurşunun isabet ettiği Emre Tıptaş göğsünü tutarak bir kaç adım attıktan sonra kanlar içerisinde yere yığıldı.Hastaneye kaldırılan Tıptaş kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Olayın ardından kaçan katil zanlısı E.C. Jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA / Menderes Özat - 3. Sayfa

Osmaniye, Mayıs, 3. Sayfa, Haberler

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