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Son Dakika | Ordu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Son Dakika | Ordu'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Son dakika haberler... Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Ordu'nun Ünye ilçesinde 2 şahıs arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

Olay, Liseler Mahallesi Akkuş-Niksar Caddesi üzerinde bir çay ocağı önünde meydana geldi. İddiaya göre N.K.'nın bir süre önce Yusuf B. ile aralarında kredi çekme yüzünden tartışma yaşandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine N.K sinirlenerek Yusuf B.'ye bıçakla saldırmaya başladı. Çevredekilerin de araya girmesiyle N.K ile Yusuf B.'yi vatandaşlar ayırdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası yaralı vatandaş Ünye Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis olay yerinde şahsı yakaladı

Polis ekipleri N.K. isimli şüpheliyi olay yerinde yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheli şahsın bir süre önce Yusuf B. ile aralarında kredi çekme ve geri ödenmemesi konusunda kavgalı olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ORDU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

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