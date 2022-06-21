Son dakika: Nallıhan'da sel ekili arazileri vurdu - Haberler

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Son dakika: Nallıhan'da sel ekili arazileri vurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Nallıhan'da sel ekili arazileri vurdu

Son dakika haber... Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekin tarlaları su altında kaldı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle ekin tarlaları su altında kaldı.

Meteorolojinin uyarısını yaptığı sağanak yağış Nallıhan'da sele neden oldu. Sel nedeniyle Emremsultan köyünde dereler taştı, tarlalar su altında kaldı, yollar yarıldı. Sel nedeniyle ekili arazilerde büyük zarar yaşandı. - ANKARA

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İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Nallıhan Ankara su 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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