Son dakika... MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" - Haberler

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Son dakika... MSB: "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek"

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... MSB: 'Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek'

Son dakika haberlerine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek" dedi.

MSB, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kimse endişelenmesin! Avrupa'nın orta yerinde çocuklara saldıracak kadar alçaklaşan bebek katillerine, hak ettikleri cezayı korkudan saklandıkları inlerine kadar bizzat götürüyoruz! Yiğitlerimiz, çocuklarımızı üzmeye kalkan teröristleri incitmeye devam edecek!" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Milli Savunma Bakanlığı, Sosyal paylaşım sitesi, Twitter, 3. Sayfa, Haberler

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