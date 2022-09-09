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Son dakika haberi: Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada

3. Sayfa Haberleri

Bir son dakika haberine göre Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada Tek tekerlek üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi İstanbul'da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.

Motosikletli magandanın tek teker şovu kamerada

Tek tekerlek üzerinde ayağa kalkarak ilerleyen maganda yürekleri ağza getirdi

İSTANBUL - İstanbul'da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. O anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da motosikletli bir maganda, araçların arasında tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi canını hem de diğer sürücülerin canını tehlikeye atan motosikletliyi görenler bu kadarına da "pes artık" dedi. Motosikletin üzerinde ayağa kalkarak bir süre ilerleyen sürücünün tek teker şovu cep telefonu ile saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Deniz Zeybek - 3. Sayfa

İstanbul 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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