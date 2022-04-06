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Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Son dakika haberi: Isparta'da toplanan bir grup liseli gençten ikisi ara sokağa girerek önce tekme tokat kavga etti, sonra tokalaştı.

ISPARTA (İHA) - Isparta'da toplanan bir grup liseli gençten ikisi ara sokağa girerek önce tekme tokat kavga etti, sonra tokalaştı.

Olay, Gazi Kemal Mahallesi 1303 Sokak'ta meydana geldi. Bir grup liseli gençten ikisi kalabalıktan ayrılarak ara sokağa girdi ve kısa bir süre sonra ağızları burunları kan içinde çıktı. Arkadaşlarının da müdahale etmeyip sadece seyrettiği olayda biri burnundan kan gelen iki genç tokalaştı. Kavgada yaralanan gence arkadaşları peçete verip yüzündeki kanları sildi. Ardından gençler uzaklaşarak gözden kayboldu. - ISPARTA

Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

Son dakika... Liseli gençler önce kavga etti sonra tokalaştı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Isparta, kavga, Gazi, 3. Sayfa, Haberler

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