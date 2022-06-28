Kavgayı ayırmaya gelen baba ve oğlunu bıçakladı! Hiçbir şey olamamış gibi yoluna devam etti

İstanbul'da cadde üzerinde seyir halinde olan araçların sürücüleri arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Olayı gören mahalle sakinleri de kavgayı ayırmak için araçların yanına koştu. Araçlardan birinden inen küçük çocukta kavganın ortasında kaldı. Çocuk daha sonra aynı araçtan inen bir kadınla kavganın olduğu alandan uzaklaşarak olup biteni geriden izledi.

KAVGAYI AYIRMAYA GİDİP BIÇAKLANDILAR

Kavgayı ayırmaya gidenlerden baba Zafer Bozkurt ile oğlu Mehmet Bozkurt trafik kavgasının taraflarından birinin bıçak darbeleriyle yaralandı. Kanlar içinde yere düşen baba ile oğlu ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÖNCE BIÇAKLADI SONRA YOLUNA DEVAM ETTİ

Bıçaklama olayını gerçekleştiren şahıs ise aracına binerek yoluna devam etti. Bacağından yaralanan baba ile oğlunun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve hastanedeki tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekipleri bıçakla 2 kişiyi yaralayan aracın sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa