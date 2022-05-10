Son dakika! Kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu: 2 yaralı

Manisa'nın Kula ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil şarampole uçtu. Hurdaya dönen otomobilden yaralı olarak kurtulan 2 kişi, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında İzmir- Ankara D300 karayolu Esenyazı kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İzmir'den Uşak istikametine doğru seyir halinde olan Emir K. (34) idaresindeki 45 YA 2333 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu. Kazanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Emir K. (34) ve yolcu Rüstem K. (61) yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa