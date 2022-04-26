Son Dakika | Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son Dakika | Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Son Dakika | Kilis'te silahlı sapalı taşlı kavga: 11 yaralı

Son dakika haberleri: Kilis'te aralarında husumet bulunan eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında silahlı, sopalı, taşlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Kilis'te aralarında husumet bulunan eski muhtar ile yeni muhtarın yakınları arasında silahlı, sopalı, taşlı kavgada 11 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kilis Merkeze bağlı Beşikkaya (Anez) köyünde aralarında husumet bulunan Muhtar H.M (Hüseyin Mazlum) ile eski muhtar L.E. (Lokman Eryılmaz) ile aileleri arasında çıkar tartışmanın alevlenmesi üzerine iki taraf birbirlerine, pompalı av tüfeği, silah, sopa ve taşları kullanarak birbirine girdi. Kavgada yaralanan 11 kişi özel araçlar ve ambulanslarla Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köye jandarma komando birlikleri, jandarma birlikleri sevk edildi. Köyde geniş güvenlik önlemleri sürerken, jandarma geniş çaplı soruşturmaya ve gözaltı işlemlerine başladığı öğrenildi. - KİLİS

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Jandarma, Muhtar, Kilis, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title