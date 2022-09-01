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Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

3. Sayfa Haberleri

Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Kamyonla minibüs çarpıştı, çok sayıda ölü ve yaralı var

SİVAS - Sivas'ın Kangal ilçesinde meydana gelen trafik kazasında çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi.

Edinilen bilgiye göre kaza gece yarısı Sivas-Malatya karayolu, Sivas'ın Kangal ilçesi, Yeşildere Köyü yakınlarında meydana geldi. Minibüs ile kamyonun karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 6 ölü bulunduğu bildirildi. Çok sayıda kurtarma ekibi bölgeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Erden - 3. Sayfa

Kangal Sivas 3. Sayfa Haberler

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