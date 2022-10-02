İstanbul merkezli 4 ilde "borsada manipülasyon" operasyonu: 8 gözaltı

İSTANBUL - Borsa İstanbul hisselerinde manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişiye yönelik İstanbul merkezli 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere'nin de olduğu 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, Borsa İstanbul'da manipülasyon yaparak haksız kazanç elde ettiği tespit edilen 10 kişinin yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalar neticesinde ekipler İstanbul merkezli Ankara, Muğla ve Balıkesir'de 17 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Mehmet Akdere ile T.K. ve B.A. isimli 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 2 kişinin ise yurt dışında olduğu tespit edildi. Evlerde yapılan aramalarda bilgisayar, cep telefonları, harddiskler ile 5 bin euro, 10 bin dolar ve 59 bin 800 TL ele geçirildi. Gözaltına alınan şahısların işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.