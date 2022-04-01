Son Dakika! İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Eski Avcılar Belediye Başkanı dahil 21 kişi gözaltında
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Son dakika! İstanbul merkezli 5 ilde gerçekleştirilen soruşturmada ihaleye fesat karıştırma ve resmi belgede sahtecilik suçlamasıyla 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak dahil olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.
İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.
BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.
21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi.