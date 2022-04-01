Son Dakika! İstanbul merkezli 5 ilde operasyon: Eski Avcılar Belediye Başkanı dahil 21 kişi gözaltında

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Tekirdağ ve Balıkesir'de "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" iddiasıyla aralarında Avcılar Belediyesi çalışanlarının da bulunduğu 27 kişiye yönelik operasyon başlatıldı.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI DA ŞÜPHELİLER ARASINDA

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; örgütlü olarak "İhaleye Fesat Karıştırma" ve "Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarından aralarında Avcılar Belediyesi görevlilerinin de bulunduğu 27 şüpheliye yönelik operasyon yapıldı.

21 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul merkezli 5 ilde yapılan eşzamanlı operasyonda 21 kişinin gözaltına alındığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak'ın da olduğu öğrenildi. Hakkında gözaltı kararı verilen 6 kişinin ise tutuklu olduğu kaydedildi.

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