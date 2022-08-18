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Son Dakika | Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

Son Dakika | Isparta'da otomobil hırsızlığına 4 tutuklama

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberlerine göre Isparta'da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

Isparta'da park halindeki otomobili çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden, 4'ü tutuklanırken, 1'i adli kontrolle serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kepeci Mahallesinde park halindeki otomobilin çalınması üzerine çalışma başlattı. Aracın çalındığı bölge ve geçtiği güzergahlardaki güvenlik kameraları inceleyen ekipler, şüphelilerin N.S, M.B.G, O.E, F.K ve A.Ü., olduğunu belirledi. Yapılan eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan şüphelilerden 4'ü sevk edildiği mahkemece tutuklanırken, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hırsızlık Büro Amirliği Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Isparta 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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