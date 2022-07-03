Son dakika: İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı Son dakika 3. sayfa haberi... İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı Erkek arkadaşı öldü, kendisi ağır yaralı kurtuldu İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. İngiliz televizyon yıldızı ile erkek arkadaşı Bodrum'da kaza yaptı Erkek arkadaşı öldü, kendisi ağır yaralı kurtuldu MUĞLA - İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı Yazmin Oukhellou ile erkek arkadaşı Jake Robert Mclean, Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaza geçirdi. Kazada Mclean yaşamını yitirirken Yazmin Oukhellou ağır şekilde yaralandı. Sabaha karşı Yalıkavak-Bodrum yolunda meydana gelen kazada Bodrum Caddesi Değirmenaltı mevkisinde seyreden 34 EEY 035 plakalı otomobil, sürücüsü Mclean'in kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Devrilen otomobilin açık olan güneşlik kapağından kafası dışarı çıkan 33 yaşındaki İngiliz uyruklu Jake Mclean, olay yerinde yaşamını yitirdi. İngiliz model ağır şekilde yaralandı Otomobilde bulunan kız arkadaşı İngiltere'nin ünlü televizyon yıldızı 28 yaşındaki Yazmin Oukhellou, ağır şekilde yaralandı. Yaralı, ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yaşamını yitiren İngiliz uyruklu Mclean'in cenazesi, otopsi yapılmak üzere Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Tedavisi hastanede sürüyor Kazada yaralı olarak kurtulan Yazmin Oukhellou'nun İngiltere'de yayınlanan The Only Way Is Essex isimli dizide rol aldığı öğrenildi. Yazmin Oukhellou'nun tedavisi hastanede sürüyor. Jake Mclean'in İngiltere'de tanınan bir kişi olduğu öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Hamdi Yörür - 3. Sayfa England Bodrum Muğla 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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