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Son dakika haber! Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

3. Sayfa Haberleri

Gelen son dakika haberine göre Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü Erzincan'da alevler içinde kalan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü

ERZİNCAN - Erzincan'da alevler içinde kalan ağaç itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay Erzincan Merkez Dereyurt Mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir ağaçtan alevler yükselmeye başladı. Çevrede ki vatandaşların çabaları yetersiz kalınca durum itfaiye ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri zamanında müdahale ederek yangını diğer ağaç ve bahçelere sirayet etmeden söndürdü. Vatandaşları bilinçsiz ateş yakmamaları konusunda uyarıda bulunan itfaiye ekipleri, akabinde soğutma çalışması yaparak olay yerinden ayrıldı.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - 3. Sayfa

Erzincan Merkez Erzincan İtfaiye 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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