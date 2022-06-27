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Son dakika haberleri... Üniversite öğrencisi Elif'in ölümüyle ilgili mahkemeden karar: Keşif yapılacak

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Üniversite öğrencisi Elif'in ölümüyle ilgili mahkemeden karar: Keşif yapılacak

Son dakika haberi... Kırıkkale'de üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Elif Sinan'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşının tutuklu yargılandığı davada mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kırıkkale'de üniversite öğrencisi 24 yaşındaki Elif Sinan'ın ölümüyle ilgili erkek arkadaşının tutuklu yargılandığı davada mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına karar verdi.

Kırıkkale 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya "kasten öldürme" suçundan tutuklu yargılanan sanık T.A., Eskişehir L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Elif Sinan'ın yakınları ile taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Üzerine atılan suçlamaları kabul etmeyen T.A., beraatını talep etti. 5 Temmuz'da keşif yapılmasına karar veren mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

Kırıkkale Üniversitesi öğrencisi 24 yaşındaki Elif Sinan, 3 Ağustos 2021'de Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi'nde bıçakla intihar girişiminde bulunduğu iddiasıyla T.A. tarafından getirildiği Yüksek İhtisas Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheli T.A., ifadesinde kız arkadaşı Elif Sinan'ın intihar ettiğini belirtmişti. - KIRIKKALE

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kırıkkale 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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