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Son dakika haberleri! Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Tokat'ta yolcu minibüsü ile kamyomet çarpıştı: 4 yaralı

Son dakika haberler: Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye-Aybastı kara yolu Güvendik köyü mevkiinde meydana geldi. Nurettin G. (57) idaresindeki Ford transit marka 60 M 2057 plakalı yolcu minibüsü ile Hasan E. (42) idaresindeki Ford marka 60 ACH 330 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı araç sürücüleri yara almadan atlatırken, minibüsünde bulunan 13 yolcudan 4'ü yaralandı. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi ambulanslarla Reşadiye Devlet Hastanesine sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Reşadiye Tokat Ford 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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