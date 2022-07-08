Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler

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Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Son dakika haberleri... Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Tokat'ta otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Tokat Almus kara yolu Pınarlı köyü yakınlarında meydana geldi. D. C. G. (24) idaresindeki Ford Focus marka 60 AAD 234 plakalı otomobil sürücüsünü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Olay yerine sağlık ekipleri, Tokat Belediyesi itfaiye ekipleri ile AFAD sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. 5 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İtfaiye Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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