Son dakika! Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı Son dakika haber: Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Tekirdağ'da otomobil, traktöre arkadan çarptı: 6 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Barbaros Mahallesi'nden şehir merkezine seyir halinde olan B.T idaresindeki 34 MSZ 96 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 59 AL 670 plakalı traktöre arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü dahil araçta bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılardan üçü Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılırken, diğer 3 yaralı ile Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine gelen Jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatırken, yaralıların kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. İhlas Haber Ajansı / Tunay Özdemir - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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