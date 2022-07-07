Son dakika haberleri... Tekirdağ'da kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki adam öldü

Tekirdağ'da hareket halindeki kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki Mustafa Bayram hayatını kaybetti.

Kapaklı'da meydana gelen kazada bir kamyonetin altında kalan 88 yaşındaki adam hayatını kaybetti. Kaza, Kapaklı ilçesi Bahçelievler Mahallesi Hoca Ahmet Yesevi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak duran 88 yaşındaki Mustafa Bayram, geri geri hareket eden 59 ABB 932 kamyonetin çarpması ile yere düştü. Bayram'ı fark etmeyen sürücü çevredekilerin uyarısı üzerine durdu. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri Bayram'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, sürücü Ebubekir A. adlı sürücüyü ifadesini almak üzere gözaltına alırken, kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - TEKİRDAĞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa