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Son dakika haberleri... Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi

Son dakika haberleri... Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi

Son dakika haberleri: Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale ekiplerinin sayısı artırıldı Manisa'nın Soma ilçesinde dün saat 19.

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Soma'daki orman yangınının etrafı çevrildi

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale ekiplerinin sayısı artırıldı

MANİSA - Manisa'nın Soma ilçesinde dün saat 19.30 sıralarında başlayan ve gece boyunca devam eden orman yangınına müdahale devam ederken sabahın ilk ışıklarıyla birlikte hava ekiplerinin sayısı artırıldı. Ekipler tarafından yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli bir durumun kalmadığı öğrenildi.

Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Deniş Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında başlayan orman yangınıyla mücadele devam ediyor. Soma Orman İşletme Müdürlüğü ile İzmir Orman Bölge Müdürlüğü 50 arozöz, 14 dozer, 12 su tankeri ile karadan ve gece görüşlü helikopterle havadan sabaha kadar mücadele etti. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte 10 helikopter ve 2 yangın söndürme uçağı karadan müdahalede bulunan ekiplere yardımcı olmaya devam ediyor.

Öte yandan yangının etrafının çevrildiği ve tehlikeli durumun ortadan kalktığı öğrenilirken yer yer bazı bölgelerde tütmelerin devam ettiği bildirildi. Yangın söndürme uçaklarının son atışlarının yaparak ayrıldığı bölgede helikopterlerin söndürme çalışmalarına devam ettiği ve kara ekiplerine destek olduğu açıklandı.

İhlas Haber Ajansı / Yılmaz Sarıpınar - 3. Sayfa

Manisa Soma 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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