Son dakika haberleri! Sitenin tel örgüsüne sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Son dakika haberleri... Sitenin tel örgüsüne sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı. Sitenin tel örgüsüne sıkışan kedinin imdadına itfaiye ekipleri yetişti AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir sitenin tel örgülerine sıkışan kediyi Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kurtardı. Olay, sabah saatlerinde Balatlıoğlu Sitesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sitenin etrafını çevreleyen ter örgülere bir kedinin sıkıştığını fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri kediyi sıkıştığı yerden kurtardı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından Kuşadası Belediyesi Haybulans Ekibi de kediyi olay yerinden alarak gerekli sağlık kontrollerinin yapılması için Kuşadası Evcil Hayvan Barınağı'na götürdü. İhlas Haber Ajansı / Cemal Yıldırım - 3. Sayfa 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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