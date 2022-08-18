Şişli'de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı Şişli'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişli'de 2 aile arasında çıkan ve biri polis 5 kişinin yaralandığı olayın failleri tutuklandı

İSTANBUL - Şişli'de biri polis, 5 kişinin yaralandığı olayla ilgili işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şişil Kuştepe'de 15 Ağustos Pazartesi günü iki aile arasında nişan atma mevzusundan başlayan ve silahlı kavgaya dönüşen, biri polis, 5 kişinin ise yaralandığı olayla ilgili olarak gözaltına alınan 7 kişi, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edildi. "Kasten Yaralama-6136 Sayılı Kanuna Muhalefet-Devlet Malına Zarar Verme-Polise Silahlı Mukavemet" suçlarından mahkemeye çıkarılan sanıklardan, E.Ç., B.Ç., M.G., E.K. ve G.K. tutuklanarak cezaevine götürülürken, S.D. ve S.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.