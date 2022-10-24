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Son dakika haberleri | Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı: Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | Sinop'ta muhtar ve oğluna silahlı saldırı: Oğlu öldü, muhtar ağır yaralı

Son dakika haberleri: Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyhhüseyin Köyü Muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel, silahlı saldırıya uğradı.

Sinop'un Dikmen ilçesi Şeyhhüseyin Köyü Muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel, silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda Ercan Demirel hayatını kaybetti, Hasan Demirel ise ağır yaralandı.

Dikmen'in Şeyhhüseyin Köyü Muhtarı Hasan Demirel ve oğlu Ercan Demirel, bu sabah saatlerinde, iddiaya göre aralarında husumet bulunan N.K. adlı şahıs tarafından silahla vuruldu. Olayda muhtarın oğlu Ercan Demirel hayatını kaybederken, muhtar Hasan Demirel ise ağır yaralandı. Yaralı, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Muhtar Demirel'in sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, şüpheli N.K. ise jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİNOP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Hasan Demirel Sinop 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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