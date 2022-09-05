Son dakika haberleri... Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberine göre - Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi MKE Ankaragücü-Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi. - Sahaya giren Ankaragücü taraftarı adliyeye sevk edildi ANKARA - MKE Ankaragücü- Beşiktaş maçının bitiş düdüğüyle beraber sahaya girerek Beşiktaşlı futbolculara saldıran Berkay Ö., adliyeye sevk edildi. Spor Toto Süper Lig'in 5'inci haftasında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 yenildi. Maçın bitimiyle birlikte kale arkası tribününden sahaya atlayan Berkay Ö. isimli bir taraftar ise Beşiktaşlı futbolculara tekme atarak saldırdı. Sahadaki polis ekipleri tarafından yakalanan 20 yaşındaki taraftar, Eryaman Şehit Osman Avcı Polis Merkezi Amirliğinde gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Berkay Ö., yargılanmak üzere Ankara Batı Adliyesi'ne sevk edildi. 3. Sayfa Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Nargüner MKE Ankaragücü Ankaragücü Beşiktaş Ankara 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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