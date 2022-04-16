Gaziantep, 4 kadının yaptıklarını konuşuyor! Trafikte paraları saça saça gittiler - Haberler

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Gaziantep, 4 kadının yaptıklarını konuşuyor! Trafikte paraları saça saça gittiler

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Gaziantep, 4 kadının yaptıklarını konuşuyor! Trafikte paraları saça saça gittiler

Gaziantep'te 4 kadın, girdikleri binadan para çaldı. Peşlerine düşen ekipler tarafından durdurulmak istenen kadınlar, arabadaki paraları bir anda yola savurmaya başladı. Bu sırada yoldan geçen diğer vatandaşlar da yaşananları anlamaya çalıştı.

Gaziantep'te bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan ve polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yaşanan kovalamaca sonucu yakalandı. Yakalanan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Yoldan geçenler ne olduğunu anlamadı! 4 kadın trafikte paraları saça saça ilerledi

PARALARI YOLA SAÇMAYA BAŞLADILAR

Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir bina içerisinden çıkan şüpheli şahısları yakalamaya yönelik çalışmaya yaptı. Yapılan çalışma esnasında polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan ve bir binadan çaldıkları paraları yola saçarak kaçmaya çalışan hırsızlık şüphelisi 4 kadın yakalandı.

Yoldan geçenler ne olduğunu anlamadı! 4 kadın trafikte paraları saça saça ilerledi

YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Başta hırsızlık olmak üzere çok sayıda suç kaydı bulunan 4 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Gaziantep, 4 kadının yaptıklarını konuşuyor! Trafikte paraları saça saça gittiler

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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