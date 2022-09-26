Son dakika haberleri | Ordu'da cinayetin faili yakalandı

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde bir hafta önce meydana gelen afili meçhul cinayetin faili yakalandı.

İlçenin Arıkmusa Mahallesi'nde 19 Eylül 2022 tarihinde Kemal Erdem (74) isimli kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kesici bir cisim ile başına vurularak öldürüldü. Ordu İl Jandarma Komutanlığı olayın aydınlatılması amacıyla özel ekip kurdu. Yapılan detaylı araştırmalar, alan çalışmaları ve soruşturma sonucu olayın şüphelisi olduğu tespit edilen; İ.Ö (68) isimli şahıs gözaltına alındı.

Gözaltında olayı ve suçunu itiraf eden İ.Ö'nün suçta kullandığı nacak tabir edilen küçük balta ele geçirildi. İ.Ö. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ordu Efirli Kapalı Cezaevine gönderildi. - ORDU