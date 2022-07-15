Son dakika haberleri | Öldürülen yakınları için adliye önünde toplandılar

Muğla'nın Datça ilçesinde bir kişinin öldüğü bir kişinin de ağır yaralandığı kavga sonrasında ölen şahsın yakınları cinayet şüphelisi 3 kişinin sevk edileceği adliye önünde toplandı.

Olay, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Datça şehir merkezinde esnaflık yapan 41 yaşındaki Erhan Okur, kayınbiraderi Mustafa Geremeli ile otururken iş yerine gelen 3 kişi ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi ile iş yerine gelen şahıslar Okur ve Geremeli'yi bıçakla yaraladı. Gelen sesler üzerine kavganın yaşandığı dükkana gelen çevre sakinleri iki kişiyi kanlar içinde görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Okur'un hayatını kaybettiğini belirlerken, Geremeli ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri isimleri açıklanmayan 3 şüpheliyi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Yaklaşık bin kişilik grup adliye önünde toplandı

Yaşanan olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelilerinin emniyetteki işlemleri tamamlandığı ve adliyeye sevk edilecekleri öğrenilirken, hayatını kaybeden Okur ve ağır yaralanan Geremeli'nin yakınları adliye önünde toplandı. Yaklaşık bin kişilik grup Datça Adliyesi önünde şüphelilerin getirilmesini beklerken, Datça İlçe Emniyet Müdürü İsmail Toygun da kalabalık grubu taşkınlık yapmamaları konusunda uyararak herhangi bir olay çıkmaması yönünde ikna etmeye çalışıyor.

Öte yandan polis ekipleri de taşkınlık ihtimaline karşı adliye önünde geniş güvenlik önlemleri alarak, teyakkuz halinde bekleyişlerini sürdürüyor. - MUĞLA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa