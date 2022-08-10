Son dakika haber | İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Son dakika gelişmesine göre İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. İki otomobil çarpıştı: 2 yaralı TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Muratlı çevreyolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 21.00 sıralarında Muratlı çevreyolunun Müsellim Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre; Muratlı'dan Müsellim yönüne doğru hareket halindeki A.A. sevk ve idaresinde bulunan 34 FLA 529 plakalı otomobil ile Süleymanpaşa'dan Muratlı yönüne doğru hareket halindeki G.Y. yönetiminde bulunan 34 CEK 771 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 34 CEK 771 plakalı otomobil takla attı. Başından darbe alan ve çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan sürücü G.Y.'ye ilk müdahaleyi 112 Sağlık ekipleri olay yerinde yaptı. Yaralı sürücü ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan 34 FLA 529 plakalı otomobilin sürücüsü A.A. ise, Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, sağlıkçılar ve polis ekipleri sevk edildi. Çift taraflı yaralamalı trafik kazasına ilişkin soruşturma başlatıldı. 3. Sayfa İhlas Haber Ajansı / Müberra Çelebi Tekirdağ Muratlı 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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