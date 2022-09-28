Son dakika haberleri | Minik Lina'nın cenazesi babaya teslim edildi 3. Sayfa Haberleri Son dakika haberler... Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Gaziantep'te darp edilerek öldürüldüğü tespit edilen ve cesedi derin dondurucuda bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. Türkiye'yi üzüntüye boğan olay sonrasında derin dondurucuda cansız bedeni şişmiş olarak bulunan 3 yaşındaki Lina'nın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumunda otopsi yapıldı. Yapılan otopsi sonrasında minik Lina'nın cansız bedeni aileye teslim edildi. Cenazeyi almaya anne Melisa İlhan gelmezken, baba Abdurrahman Erbay, babaanne Sevim Erbay ve yakınları cenazeyi teslim aldı. Baba Abdurrahman Erbay güçlükle ayakta dururken kızının tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. - GAZİANTEP Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gaziantep Baba 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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