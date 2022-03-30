Mikolayiv'de vurulan valilik binasında bilanço ağırlaşıyor: 12 ölü, 33 yaralı

Rusya'nın Ukrayna'yı işgali 35. gününde tüm hızıyla devam ediyor. Acil Durumlar Servisi'nden yapılan açıklamada, dün Mikolayiv'de vurulan 9 katlı valilik binasında can kaybının 12'ye, yaralı sayısının ise 33'e yükseldiği aktarıldı.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Yetkililer, enkaz altındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Mikolayiv Valisi Vitaliy Kim, Rusya'yı sabah saatlerinde hedef aldığı valilik binasında insanların işe gelmesini beklemekle suçlayarak, "Uyuyakalmıştım fakat şanslıyım. Çoğunluk bir şekilde kaçtı nasıl oldu bilmiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"BURADA ASKERİ HEDEFLER YOK"