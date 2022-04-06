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Son dakika haberleri... Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika haberleri... Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

Son dakika haber: Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

MALATYA (İHA) - Malatya'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazası Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan görüntüleri paylaştı. Görüntülerde Malatya'da iki kaza yer alırken, kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü aralarında Malatya'nın da bulunduğu bazı kentlerde meydana gelen ve Kent Güvenlik Sistemi kameralarına yansıyan kaza görüntülerini paylaştı.

'Biraz daha dikkatli olsalardı, bu kazalar olmayabilirdi' notuyla paylaşılan internet sitesinde yer alan görüntülerde kazaların aşırı hız, dikkatsizlik ve tedbirsizlik sonucu meydana geldiği görülüyor. - MALATYA

Son dakika haberleri... Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

Son dakika haberleri... Malatya'daki kazalar kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Haberler

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