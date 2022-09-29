Son dakika haberleri! Malatya'da uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama

Malatya'da polis tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğü'nün uyuşturucu veya uyarıcı maddelerin imali, ticareti, nakledilmesi, depolanması veya satın alınması ile bu suçlara iştirak eden şahıslara yönelik mücadelesi sürüyor.

Bu çerçevede Doğu illerinden kente uyuşturucu madde getirerek ticaretini yaptıkları belirlenen A.K, F.G., M.K. ile H.M.'yi yakalayarak gözaltına aldı. Zanlılara ait araç ve üst aramalarında 3 bin 920 adet uyuşturucu hap 65,20 gram metamfetamin ile 2 adet ecstasy ele geçirildi. Ekipler tarafından sokak çalışmaları çerçevesinde yapılan ikamet ve üst aramalarında da 550 adet uyuşturucu hap ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 20 TL ele geçirildi. Olayla ilgili H.Y., M.K. ve O.K. gözaltına alındı.

Polis merkezindeki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan 7 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MALATYA