Son dakika haberleri! Küçükçekmece Kaymakamlığından Halkalı'daki silahlı kavgaya ilişkin açıklama

Küçükçekmece Kaymakamlığı, Halkalı'da meydana gelen silahlı kavgaya ilişkin 8 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

Küçükçekmece Halkalı Meydanı'nda bulunan bir sitede bugün öğle saatlerinde eski yönetim ile yeni yönetimi arasında tartışma çıkmıştı. Kavgaya dönen tartışmada silahlar ve bıçaklar kullanılırken, 13 kişi olay nedeniyle yaralanmıştı.

Olaya ilişkin Küçükçekmece Kaymakamlığı tarafından bir açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 15.00 sıralarında ilçemiz Halkalı Caddesi'nde bulunan bir site içerisinde kavga ihbarı alınmıştır. Olay mahalline ivedilik ile güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edilerek müdahale edilmiş aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavganın silahlı çatışmaya dönüştüğü tespit edilmiştir. Meydana gelen olayda yaralanan 13 şahıs 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevk edilmiştir. Yapılan çalışmalarda 8 şüpheli şahıs ve 7 adet tabanca ele geçirilmiş konuya ilişkin soruşturma başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL