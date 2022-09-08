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Son dakika haberleri... Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri... Küçük çocuğun bisiklet çalma anı kamerada

Son dakika haberler: Tokat'ta bir çocuğun ailesinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Tokat'ta bir çocuğun ailesinin yanında bisikleti çaldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay Yeşilırmak Mahallesi'nde bir apartmanın önünde meydana geldi. Apartmanın giriş kapısının yanına bırakılan çocuk bisikletini bir süre sonra yerinde bulamayan sahibi polise haber verdi. Çevredeki iş yerlerinin kameraları incelendiğinde bisikletin çalındığı tespit edildi. Polis ekipleri şikayet üzerine güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. Yaşanan olayın üzüntüsünü yaşayan Çınar Kahraman ise bisikletinin geri getirilmesini istedi.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise kaldırımda yürüyen bir gencin arkasından gelen iki kadın ve bir çocuğa bisikletin olduğu yeri eli ile göstermesi yer aldı. Kucağında bebek olan kadının yanında yürüyen çocuk saniyeler içinde bisikleti alarak bir şey olmamış gibi yoluna devam etti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tokat 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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