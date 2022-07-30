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Son dakika haberleri! Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Son dakika haberleri! Konya'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

Son dakika habere göre Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

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Konya'nın Kulu ilçesinde akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kulu'da amca çocukları olduğu öğrenilen A.D. (32), A.S.D. (24) ve R.D. (39) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Bıçaklı kavgada A.D, A.S.D. ve R.D. çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan A.D. yapılan müdahalelerin ardından Konya Şehir Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KONYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Konya 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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