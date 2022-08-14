Son dakika haberleri | Kocaeli'deki orman yangını kontrol altına alındı Son dakika 3. sayfa haberi: Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Karamürsel ilçesi Gökçetepe mevkiinde çıkan orman yangını hızlı şekilde kontrol altına alındı. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz yaptığı açıklamada, "Karamürsel'de çıkan orman yangını Büyükşehir Belediyesi, orman, AFAD, emniyet, jandarma ve gönüllülerimizin katkısı, hızlı helikopter müdahalesi ile kontrol altına alınmış ve soğutma çalışmaları devam etmektedir. Lütfen dikkatli ve tedbirli olalım" dedi. - KOCAELİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Karamürsel Kocaeli 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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