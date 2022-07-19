Son dakika haberleri! Kayseri'ye şehit ateşi düştü Son dakika haber... Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı. Van'ın Çatak ilçesinde şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi baba evine ulaştı. Van'ın Çatak ilçesinde yürütülen Eren Abluka-22 Operasyonu'nda görevli Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt (43), el yapımı patlayıcının (EYP) patlaması sonucu şehit düştü. Şehidin acı haberi baba evine ulaştı Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Bozkurt'un acı haberi, Kocasinan ilçesine bağlı Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan baba evine ulaştırıldı. Şehidin babası Mehmet, annesi Nefika Bozkurt, acı haberle üzüntüye boğuldu. Şehit Bozkurt'un, evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehit evine itfaiye ekipleri tarafından Türk bayrağı asıldı. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Bozkurt 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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