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Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilmişti! Mezarlıkta ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilmişti! Mezarlıkta ölü bulundu

Kayseri'de şehir mezarlığında kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Yapılan incelemenin ardından, kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunan kadının, anneannesinin mezarının önünde başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.

KAYSERİ (İHA) - Kendisinden haber alınamayan kadın, temizlik yapan mezarlık çalışanları tarafından, yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Polis ekiplerinin olayı incelemesinin ardından asıl gerçek ortaya çıktı.

ANNEANNESİNİN MEZARININ ÖNÜNDE YAŞAMINA SON VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede cenazenin E.B.S.'ye (42) ait olduğu ve anneannesinin mezarı başında yaşamına son verdiği belirlendi. E.B.S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilmişti! Mezarlıkta ölü bulundu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kayseri, 3. Sayfa, Güncel, Haberler

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