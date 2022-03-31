Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilmişti! Mezarlıkta ölü bulundu

KAYSERİ (İHA) - Kendisinden haber alınamayan kadın, temizlik yapan mezarlık çalışanları tarafından, yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Polis ekiplerinin olayı incelemesinin ardından asıl gerçek ortaya çıktı.

ANNEANNESİNİN MEZARININ ÖNÜNDE YAŞAMINA SON VERDİ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede cenazenin E.B.S.'ye (42) ait olduğu ve anneannesinin mezarı başında yaşamına son verdiği belirlendi. E.B.S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa