Ailesi tarafından kayıp ihbarı verilmişti! Mezarlıkta ölü bulundu
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Kayseri'de şehir mezarlığında kanlar içerisinde bir kişinin hareketsiz şekilde yattığını gören vatandaşlar, durumu polise ihbar etti. Yapılan incelemenin ardından, kendisinden haber alınamayan ve ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunan kadının, anneannesinin mezarının önünde başına ateş ederek yaşamına son verdiği öğrenildi.
KAYSERİ (İHA) - Kendisinden haber alınamayan kadın, temizlik yapan mezarlık çalışanları tarafından, yerde hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu. Polis ekiplerinin olayı incelemesinin ardından asıl gerçek ortaya çıktı.
ANNEANNESİNİN MEZARININ ÖNÜNDE YAŞAMINA SON VERDİ
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiğini belirlerken, yapılan incelemede cenazenin E.B.S.'ye (42) ait olduğu ve anneannesinin mezarı başında yaşamına son verdiği belirlendi. E.B.S.'nin cenazesi, yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa