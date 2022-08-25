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Son dakika haberleri! Kavşağı dönmemek için ters yöne giren araçlar kazaya davetiye çıkardı

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri! Kavşağı dönmemek için ters yöne giren araçlar kazaya davetiye çıkardı

Son dakika haberi... Esenler'de kavşaktan dönmek istemeyen araç sürücüleri ters yöne girdi.

Esenler'de kavşaktan dönmek istemeyen araç sürücüleri ters yöne girdi. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan sürücüler kazaya davetiye çıkardıkları o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenler Havaalanı Mahallesi'nde kavşağı dönmek istemeyen sürücüler, ters yönden gitmeye başladı. Hem kendi canlarını hem de diğer sürücülerin canlarını tehlikeye atan sürücüler kazaya davetiye çıkardı. Bir sürücü de kazadan son anda kurtuldu. Yaşanan o anlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde, sürücülerin kavşağı dönmeyip ters yöne girdiği görülüyor. Bir sürücünün de kazadan son anda kurtulduğu görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Esenler Tragger 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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