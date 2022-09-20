Kamyonet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
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Kamyonet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı Gaziantep'te kamyonet ile Özel Halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kamyonet ile halk otobüsü çarpıştı: 1 yaralı
GAZİANTEP - Gaziantep'te kamyonet ile Özel Halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza Gaziantep Gatem Kavşağında meydana geldi. Kavşağa girmeye çalışan 27 Z 1657 plakalı kamyonet, kavşakta ilerleyen 27 H 0509 plakalı Özel Halk Otobüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü yaralandı. Hafif yaralanan kamyonet sürücüsü 112 sağlık ekipleri tarafından olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlatırken her iki araçta hasar meydana geldi. Yaralanan kamyonet sürücüsünün ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.