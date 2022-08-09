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Son dakika haberi! Kahramanmaraş'ta facia: Ailesinden 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, annesi, babası ve iki kardeşini silahla öldürüp intihar etti.

Kahramanmaraş'ta cinnet getirdiği iddia edilen bir genç, annesi, babası ve iki kardeşini silahla öldürüp intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat ilçesine bağlı Önsen Mahallesi'nde saat 19.30 sıralarında B.Ö. (22) kendi evlerinin damına çıkarak maket bıçağı ile intihar girişiminde bulunduğu sırada yanına gelen babası M.Ö. (51), annesi H.Ö. (45), abisi H.F.Ö (25) ve kardeşi T.Ö'yü (11) babasına ait tabancayla vurduktan sonra kendi kafasına ateş etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede H.Ö., H.F.Ö, T.Ö. ve B.Ö'nün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan baba M.Ö. ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

(Halil Ulubey - Mustafa Kılınç/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş Önsen 3. Sayfa Güncel Haberler Son Dakika

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