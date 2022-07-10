Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
Son dakika haberleri... Jandarma ekipleri sürücüleri bu sefer bayramlaşmak için durdurdu

Son dakika haberler: Kastamonu'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kastamonu'da jandarma ekipleri, uygulama noktasında durdurdukları sürücülerin Kurban Bayramı'nı kutladı.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve komando ekipleri, Seydiler ilçesi yolu üzerindeki uygulama noktasında sürücüleri durdurarak bayramını kutladı. Ekipler tarafından durdurulan sürücülere şeker ve kolonya ikram edilerek trafik güvenliği ile ilgili broşürler dağıtıldı. Seyir halinde cep telefonu ile ilgilenmemeleri konusunda uyarılan sürücülere emniyet kemerinin takılması ile ilgili hatırlatmalarda bulunuldu.

Bayramı kutlanmak üzere durdurulan bir motosiklet sürücüsü ise bir anlık şaşkınlık yaşadığını belirterek, "İlk defa ceza yemeden çevirmeden çıkıyoruz gibi. Kurallara uyuyoruz normalde de bazen ufak tefek hatalarımız oluyor" dedi.

Ekipler, sürücülerin bayramlarını kutladıktan sonra toplu fotoğraf çektirdi. - KASTAMONU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title