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Son dakika haberleri | İzmir jandarmasından 'özel denetim timi'

3. Sayfa Haberleri

Son dakika haberleri | İzmir jandarmasından 'özel denetim timi'

Son dakika haber: İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, Trafik Teknik İnceleme ve Denetimi Timi adında özel denetim timi oluşturuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde, Trafik Teknik İnceleme ve Denetimi Timi adında özel denetim timi oluşturuldu.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı, sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların karıştığı kazaların ve bu kazalardan kaynaklı ölüm ve yaralanmaların önlenmesi, trafiğe çıkan araçların teknik denetimlerinin bu konuyla ilgili eğitim almış uzman ve eğitimli personel tarafından yapılması adına yeni bir tim kurdu. Trafik denetiminin bir parçası olan teknik denetimlerin süreklilik arz edecek şekilde yapılması amacıyla 'Jandarma Trafik Teknik İnceleme ve Denetimi Timi' adı altında yeni özel denetim timi oluşturuldu.

Görevine başlayan özel denetim timi, İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı 25 ilçedeki sorumluluk bölgesinde yük ve yolcu taşıyan ticari araçların ışık donanımı, lastikleri, tescil plakaları gibi konularda teknik denetimlerini yapacak. Özel denetim timi, mevzuata aykırı bir şekilde yük ve yolcu taşıyan araç şoförleri hakkında gerekli cezai işlemleri uygulayacak. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İnceleme Jandarma İzmir 3. Sayfa Haberler Son Dakika

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