İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi - Haberler

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İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi İzmir'in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

İzmir'de orta refüjde yangın çıktı, 4 araç birbirine girdi

İZMİR - İzmir'in Aliağa ilçesinde, orta refüjde çıkan yangın sürücülere zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düşünce 4 araç birbirine girdi.

Edinilen bilgiye göre yangın, Aliağa ilçesi İzmir-Çanakkale karayolunun Foça kavşağı yakınlarında meydana geldi. Orta refüjdeki alanda biranda yangın başladı. Yangın, rüzgarında etkisiyle büyünce dumanlar bölgeyi kapladı. Yangın, yoldan geçen sürücülere de zor anlar yaşatırken, duman nedeniyle görüş mesafesi düştü ve 4 araç birbirine girdi. Meydana gelen kazada yaralanan olmaması herkese rahat bir nefes aldırdı. Bölgeye gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de, yangına müdahale ederek söndürdü.

İhlas Haber Ajansı / Ayhan Ederoğlu - 3. Sayfa

3. Sayfa Haberler

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