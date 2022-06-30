Tam da gıda krizinin yaşandığı süreçte 500 dönüm buğday 15 dakikada küle döndü

Çorlu ilçesine bağlı Seymen kırsalı Ağırmeşe Çiftliği mevkiinde meydana gelen olayda civardaki tarlada biçim yapan biçerdöverci, henüz biçilmemiş buğday tarlasının yandığını fark etti. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi sevk edildi.

İSTANBUL'DAN ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Yangın nedeniyle havaya yükselen duman bulutu, Silivri, Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinden de görüldü. Yöre çiftçilerinin de destek verdiği yangın, İstanbul İtfaiyesi, Çorlu ve Çerkezköy İtfaiye İstasyon ekipleri ile Çerkezköy Orman İtfaiyesi tarafından daha da büyümeden kontrol altına alındı.

YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ ARAŞTIRILIYOR

Olay yerine gelen Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk ve Seymen Mahallesi Muhtarı Aydın Dinler, tarlası yanan vatandaşa geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için incelemeler sürüyor.

İşte olay yerinden gelen ilk fotoğraflar;

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa